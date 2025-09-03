Бывший депутат Шымкентского городского маслихата Куаныш Даулеталиев объявлен в розыск. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК, передает BAQ.KZ.

Согласно опубликованным данным, розыскное дело было зарегистрировано 2 сентября 2025 года в Шымкенте. Инициатором розыска выступил суд, ведет его Управление полиции района Туран.

Куаныш Даулеталиев родился он 2 декабря 1976 года в Шымкенте. В 1993 году окончил среднюю школу №66 "Казыгурт". В 2010–2014 годах получил юридическое образование в Региональном социальном инновационном университете.

В 2000–2009 годах занимался индивидуальным предпринимательством. В 2009–2015 работал заместителем директора по коммерческим делам ТОО "Сенім-Құрылыс", а с 2015 года занимал должность замдиректора ТОО "БОИНИС КС".