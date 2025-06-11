Экс-глава "Астана LRT" Талгат Ардан, задержанный в Турции, всё ещё находится за границей. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, казахстанская сторона направила в Турцию все необходимые документы для экстрадиции Ардана. Сейчас в турецких компетентных органах проходят юридические процедуры. Вопрос о выдаче экс-чиновника будет решён только после их завершения.

"Мы не можем отправить наши службы за границу для розыска. Такие действия осуществляются зарубежными спецслужбами при содействии Интерпола. Мы объявляем человека в международный розыск, и, если он выявляется, иностранные правоохранительные органы предпринимают меры к задержанию", - пояснил Чиндалиев.

Именно так, по его словам, и был задержан Ардан. Он находился в международной базе Интерпола. Сейчас он содержится под арестом на территории Турции.

Чиндалиев уточнил, что экстрадиция регулируется турецким законодательством, и Казахстан не может требовать от Анкары ускоренного решения.

"У нас есть межгосударственное соглашение, в нём прописаны основания для отказа в выдаче. Но, насколько я понимаю, по делу Ардана эти основания не применимы. Надеемся, что турецкая сторона примет решение о его экстрадиции. Однако, когда именно это произойдёт, пока неизвестно", - добавил он.

Он также напомнил, что в Казахстане при задержании иностранного гражданина по международному розыску предусмотрен срок до 40 суток для ожидания документов, а затем запрос может рассматриваться до года.