Экс-глава «Атамекен» Аблай Мырзахметов вышел на свободу

Бывший глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов после замены неотбытой части наказания на ограничение свободы поставлен на учет в службу пробации, сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что известно о решении суда

Как сообщили в ведомстве, ранее Мырзахметов отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы на основании приговора суда.

Позже решением суда неотбытая часть наказания была заменена на ограничение свободы.

После освобождения он был поставлен на учет в службу пробации.

Какие ограничения действуют

В соответствии с решением суда осужденный обязан соблюдать установленные требования и ограничения.

В частности, после задержания специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал ему содержание под стражей. Сейчас, после замены неотбытой части наказания на ограничение свободы, он находится под контролем службы пробации и не имеет права выезжать за пределы Казахстана.

Что известно о деле Мырзахметова

Аблай Мырзахметов был задержан в мае 2023 года. Тогда его подозревали в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, его подозревали в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, речь шла о возможном содействии в освобождении от уголовной ответственности родственника бизнесмена.

После задержания специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал в отношении Мырзахметова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Позже уголовное дело поступило на рассмотрение в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Приговор

Спустя год суд признал Аблая Мырзахметова виновным по статье 190 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Мошенничество в особо крупном размере».

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В июне 2024 года приговор вступил в законную силу. Наказание осужденный отбывал в учреждении уголовно-исполнительной системы Павлодарской области.

В прошлом году Мырзахметов дважды обращался с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Контроль продолжается

В ДУИС отметили, что служба пробации продолжает следить за исполнением всех обязанностей, возложенных на осужденного судом.

Также проводятся необходимые контрольные мероприятия в рамках действующего законодательства.

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