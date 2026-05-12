Экс-глава НАТО предложил создать новый союз демократий

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил создать новое объединение демократических государств под названием D7, которое, по его мнению, может стать "новым лидером свободного мира", передает BAQ.kz со ссылкой на presseportal.de.

Идея была озвучена накануне саммита демократии в Копенгагене. Расмуссен предлагает объединить ключевые демократические страны и партнеров в новый формат сотрудничества.

В потенциальный состав D7 могут войти страны Европейского союза, Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Почему нужен новый союз

По словам политика, мировая демократия сегодня сталкивается с серьезными вызовами, прежде всего со стороны авторитарных режимов.

При этом он отметил, что непредсказуемая политика США также вызывает обеспокоенность и заставляет искать новые форматы международного сотрудничества.

"Нам нужен новый лидер свободного мира, и именно поэтому я предлагаю создать ядро демократических стран", - заявил Расмуссен.

Какие цели у D7

По замыслу автора инициативы, новый союз должен стать платформой для координации действий демократий в экономике, технологиях и безопасности.

Расмуссен подчеркнул, что объединение не должно быть закрытым клубом и будет открыто для других стран, разделяющих демократические ценности.

Кроме того, он предложил внедрить принцип коллективного ответа на экономическое давление, аналогичный статье 5 НАТО, но в экономической сфере.

Андерс Фог Расмуссен занимал пост генерального секретаря НАТО с 2009 по 2014 год, а ранее был премьер-министром Дании. Сегодня он возглавляет фонд Alliance of Democracies и занимается международной политической деятельностью.