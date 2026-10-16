Экс-глава ЖСК «Төленді» после тюрьмы пытался присвоить квартиры на 4,4 млрд теңге
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Бывший руководитель жилищно-строительного кооператива «Төленді» в Астане уже отсидел за то, что обманул 1,5 тысячи дольщиков на 10 млрд теңге. Выйдя на свободу, он, по данным следствия, придумал новую схему и попытался завладеть 170 квартирами в тех самых домах, часть которых предназначалась многодетным семьям, детям-сиротам и людям с инвалидностью.
Агентство по финансовому мониторингу закончило расследование, подозреваемыми признаны 19 человек, среди них есть полицейские.
Расследование провели при координации Генеральной прокуратуры.
Вторая попытка
В 2016 году руководителя ЖСК Байжуманова А. приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение денег дольщиков. Позже недостроенные дома достроили при участии акимата Астаны. Часть квартир решили отдать социально уязвимым казахстанцам, многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью.
Именно на эти квартиры, по данным следствия, Байжуманов и его сообщники нацелились после его освобождения.
Дольщики, которых не было
Схема выглядела так. На людей, которые никогда не были дольщиками и квартир не покупали, «задним числом» оформляли фиктивные договоры паевого взноса.
Затем от имени этих «псевдодольщиков» в правоохранительные органы подавали заявления о мошенничестве. По ним возбуждали уголовные дела, а фиктивных дольщиков признавали потерпевшими. Решения суда собирались использовать, чтобы оформить на них квартиры, потом продать жилье третьим лицам, а деньги поделить.
В схему втянули больше 80 «псевдодольщиков», на которых хотели оформить 170 объектов недвижимости. Так удалось предотвратить захват квартир общей стоимостью больше 4,4 млрд теңге.
Роли в группе были четко распределены. Одни искали «псевдодольщиков» и оформляли на них договоры, другие продавали квартиры третьим лицам и сопровождали уголовные дела.
Фиктивные договоры паевого взноса продавали и обычным людям. Им причинили ущерб больше чем на 400 млн теңге.
Полицейские под следствием
Следствие установило, что к схеме причастны сотрудники полиции. По фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств начаты отдельные расследования.
Из 19 подозреваемых девять находятся под стражей. Арестовано их имущество стоимостью больше 250 млн теңге.
Досудебное расследование окончено, стороны знакомятся с материалами уголовного дела. Другие подробности не раскрывают, ссылаясь на статью 201 УПК.
Сообщить о подобных схемах можно в call-центр АФМ по номеру 1458.
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