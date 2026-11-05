Экс-премьер Молдавии предложил ограничить рост зарплат президента и депутатов

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику подготовил поправку, которая ограничит повышение зарплат президента, главы правительства и депутатов темпами роста доходов учителей. Об этом политик сообщил после обсуждения реформы оплаты труда в бюджетной сфере, об этом сообщает издание Ziua.md.

«Я уже подготовил поправку к проекту закона об оплате труда, согласно которой повышение зарплаты президента, премьер-министра и депутатов не может превышать в процентах повышение зарплаты учителей в соответствующем году», — заявил Кику.

Поводом для инициативы стало заявление министра финансов Виктории Белоус о предстоящем пересмотре окладов высокопоставленных государственных служащих. В рамках реформы базовая зарплата депутатов может увеличиться примерно с 20 тыс. до 46 тыс. леев (с 50,5 тыс. до 116,2 тыс. рублей), а президента — с 22,3 тыс. до 55 тыс. леев (с 56,3 тыс. до 138,9 тыс. рублей) в месяц.

Предложение Кику раскритиковал мэр Кишинева и лидер партии MAN Ион Чебан. Он обратил внимание на положение других категорий бюджетников и пенсионеров, отметив, что вопросы их доходов также требуют внимания.

Реформа оплаты труда в Молдавии должна стартовать в начале 2027 года. Перерасчет затронет около 50 тыс. работников бюджетной сферы, в том числе нянь, поваров и социальных работников. Речь идет о сотрудниках, чьи доходы оставались на уровне минимальной зарплаты — 6,3 тыс. леев (около 15,9 тыс. рублей). Их оклады планируют увеличить в среднем на 20–22%.