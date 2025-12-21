Суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра Имран Хан и его супругу Бушру Биби к 17 годам лишения свободы, признав их виновными по делу о коррупции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Супругов обвинили в выкупе государственных подарков, включая ювелирные изделия, по ценам значительно ниже рыночных в период пребывания Хана у власти. Сами они вину не признали, защита намерена обжаловать приговор.

По данным обвинения, стоимость подарков была задекларирована примерно в 8,5 тыс. евро, тогда как их реальная рыночная цена составляла около 244,7 тыс. евро, что позволило приобрести их по заниженной стоимости. Согласно законодательству Пакистана, чиновники обязаны выкупать такие подарки по оценочной рыночной цене и декларировать доходы от их возможной продажи.

Решение суда вызвало резкую критику со стороны Пакистанской партии справедливости, основанной Ханом, где приговор назвали политически мотивированным и вынесенным с нарушением принципов справедливости. Власти эти обвинения отвергли, заявив, что суд рассматривал дело на основе доказательств. 73-летний Имран Хан находится в заключении с 2023 года, при этом остаётся популярным политиком в стране.