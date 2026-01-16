Экс-президент Кореи осужден на 5 лет тюрьмы
Сегодня, 11:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:58Сегодня, 11:58
114Фото: Анадолу
Экс-президент Республики Корея Юн Сок Ель осужден на 5 лет тюрьмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.
Бывшего президента осудили за воспрепятствование аресту, что стало для него первым приговором по обвинениям, связанным с попыткой введения военного положения.
Издание lenta.ru отмечает, что ранее прокуратура Южной Кореи запросила для экс-президента страны, отстраненного от власти вскоре после попытки госпереворота, высшую меру наказания в виде смертной казни.
3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее, мотивировав свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.
Самое читаемое
- 246 млн прибыли и изношенная инфраструктура: что происходит с аэропортом Усть-Каменогорска
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- Ученые бьют тревогу: Открытый в среду астероид может столкнуться с Землей
- Обман через интернет обошелся жителю СКО в 3,5 млн тенге
- США эвакуируют людей с военной базы Аль-Удейд в Катаре