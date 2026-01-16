Экс-президент Республики Корея Юн Сок Ель осужден на 5 лет тюрьмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

Бывшего президента осудили за воспрепятствование аресту, что стало для него первым приговором по обвинениям, связанным с попыткой введения военного положения.

Издание lenta.ru отмечает, что ранее прокуратура Южной Кореи запросила для экс-президента страны, отстраненного от власти вскоре после попытки госпереворота, высшую меру наказания в виде смертной казни.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в Южной Корее, мотивировав свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР. Вскоре после этого он был отстранен от должности президента.