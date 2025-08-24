Экс-президент Шри-Ланки арестован по делу о растрате
Ранил Викрамасингхе использовал бюджетные средства для поездки в Лондон на церемонию вручения диплома супруге.
Сегодня, 07:50
113Фото: Синьхуа
Бывший президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе задержан Департаментом уголовных расследований страны по подозрению в нецелевом использовании государственных средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
По версии следствия, Викрамасингхе, возглавляя страну в сентябре 2023 года, использовал бюджетные средства для поездки в Лондон на церемонию вручения диплома супруге.
Это стало первым случаем ареста экс-президента в истории Шри-Ланки. После задержания политика доставили в суд.
В рамках расследования сотрудники CID уже допросили личного секретаря Викрамасингхе и секретаря президентской канцелярии. Известно, что бывший глава государства сам прибыл в CID для дачи показаний, после чего был взят под стражу.
