Специальная группа прокуроров Южной Кореи 13 января потребовала смертной казни для бывшего президента страны Юн Сок Ёля по делу о попытке введения военного положения, передает BAQ.kz со ссылкой на Yonhap News Agency.

Ходатайство было заявлено в ходе заключительного заседания в Центральном районном суде Сеула. Команда специального прокурора Чо Ын Сока назвала экс-главу государства ключевым организатором предполагаемого восстания, произошедшего в декабре 2024 года.

По версии обвинения, Юн Сок Ёль стремился сохранить власть любой ценой и якобы планировал захватить контроль над судебной и законодательной ветвями власти, используя чрезвычайные меры и силовые структуры.

Прокуратура также заявила о наличии доказательств существования долгосрочной схемы удержания власти, которая, как утверждается, разрабатывалась с октября 2023 года совместно с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном. Следователи полагают, что этот план включал подготовку к введению военного положения под предлогом угрозы национальной безопасности.

В ходе прений прокурор подчеркнул, что действия экс-президента подпадают под статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за государственную измену и попытку мятежа.

Справка.

Смертная казнь предусмотрена уголовным законодательством Южной Кореи за особо тяжкие преступления, включая терроризм, государственную измену и попытку вооружённого восстания. Последняя казнь в стране была проведена в декабре 1997 года — тогда были казнены 23 человека. С тех пор действует фактический мораторий.