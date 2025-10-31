Экс-сотрудник "Правительства для граждан" экстрадирован из РФ за махинации с регистрацией авто
Генеральная прокуратура Казахстана добилась экстрадиции из Российской Федерации участника организованной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией грузовых транспортных средств, ввезённых из-за рубежа в область Жетысу, передает BAQ.KZ.
Следствием установлено, что подозреваемый, работая специалистом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в 2022–2023 годах участвовал в схеме незаконной регистрации автомобилей. Он подыскивал владельцев грузовиков и вносил в информационную систему ложные сведения об оплате первичного регистрационного сбора.
В результате на учёт было незаконно поставлено 481 транспортное средство, а государству причинён ущерб в размере 3,7 млрд тенге из-за непоступления обязательных платежей в бюджет.
После совершения преступлений фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск. В марте 2025 года его задержали в Московской области. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он экстрадирован на Родину и водворён в следственный изолятор.
За совершённое деяние уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Генеральная прокуратура отмечает, что продолжает системную работу по розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом.
