Бывший вице-президент ҚазТемірТранс Капенов А.А. объявлен в международный розыск по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств, передает BAQ.KZ.

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование в отношении бывшего топ-менеджера компании.

По данным следствия, Капенов А.А., используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами.

В результате указанных действий АО «ҚазТемірТранс» причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге.

В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Конфискация имущества

В целях возмещения причиненного ущерба и возврата незаконно приобретенных активов Главной транспортной прокуратурой направлено ходатайство о досудебной конфискации терминала на станции «Достык».

Постановлением межрайонного суда по уголовным делам города Астаны указанное имущество обращено в доход государства.

Расследование продолжается

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Отмечается, что конфискация имущества будет способствовать реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана.