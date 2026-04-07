Предложение о введении должности вице-президента в Казахстане рассматривается как важный шаг в модернизации государственного аппарата и повышении эффективности управления. Такое мнение выразил доктор филологических наук, бывший преподаватель Факультета русского языка Ханойского университета Нгуен Ван Чиен, передает BAQ.kz.

По мнению эксперта, инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева отражает стремление к более слаженной и устойчивой системе государственного управления на новом этапе развития страны.

Одним из ключевых преимуществ нововведения он называет прозрачную процедуру назначения.

«Вице-президент не просто назначается Президентом, но и требует одобрения Парламента. Такое взаимодействие между двумя ветвями власти в кадровом вопросе гарантирует, что выбранный кандидат будет обладать необходимым авторитетом и компетенциями. Примечательно, что эта должность будет закреплена в Конституции. Это создаст прочную и стабильную правовую базу, позволяя гражданам и организациям четко понимать роль и ответственность нового должностного лица», — отметил Нгуен Ван Чиен.

Эксперт также обращает внимание на широкий спектр функций будущего вице-президента, который станет ключевым связующим звеном в системе управления.

«На Вице-президента будут возложены многогранные обязанности: от представления Казахстана на международной арене и содействия диалогу с Парламентом до взаимодействия с внутренними и внешними организациями», — подчеркнул он.

По его словам, в условиях глобальной нестабильности наличие такого должностного лица позволит усилить дипломатическое присутствие Казахстана и повысить гибкость внешнеполитических решений. Внутри страны вице-президент сможет выполнять роль «моста» между ветвями власти, обеспечивая более эффективную реализацию государственной политики.

Отдельно эксперт остановился на вопросе распределения полномочий и возможного дублирования функций.

«Президент Токаев четко подтвердил: введение поста Вице-президента призвано сделать работу государственного механизма более „отлаженной“, не меняя при этом существующую модель управления. Казахстан продолжает оставаться президентской республикой», — отметил он.

При этом, по его словам, новая должность позволит более эффективно распределить нагрузку в системе государственного управления.

«Проще говоря, если Президент определяет стратегический курс и принимает ключевые решения, то Вице-президент будет находиться рядом для их реализации, помогая справляться с колоссальным объемом работы в сфере государственного управления», — добавил эксперт.

В целом, как считает Нгуен Ван Чиен, учреждение должности вице-президента свидетельствует о стремлении Казахстана к профессионализации государственного аппарата и более чёткому распределению обязанностей.