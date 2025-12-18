Дипфейки становятся одним из инструментов, которые мошенники активно используют для кибератак и кражи конфиденциальных данных, передает BAQ.KZ.

Об этом предупреждает АРРФР, отмечая рост числа случаев, когда технологии искусственного интеллекта применяются в преступных целях.

Дипфейк представляет собой фото, видео или аудиозапись, обработанную с помощью ИИ. Такая технология позволяет создать реалистичное изображение человека, подделать голос, мимику или добавить в речь слова, которые он никогда не произносил. Отдельные сервисы способны создавать дипфейк-видео или аудио, используя лишь одно изображение или короткую голосовую запись продолжительностью всего несколько секунд.

С помощью дипфейков злоумышленники могут выдавать себя за других людей для получения доступа к банковским счетам, обналичивать деньги, оформлять подставные кредиты, а также использовать персональные данные умерших граждан, "оживляя" их для входа в банковские онлайн-сервисы.

Эксперты обращают внимание, что распознать дипфейк можно по ряду признаков. Среди них необычное или редкое моргание, исчезновение человека из кадра, несвязные слова, легкое заикание или роботизированный тон речи. Если звонок поступает якобы от близкого человека с просьбой срочно перевести деньги, рекомендуется завершить разговор и перезвонить ему самостоятельно, чтобы убедиться в подлинности обращения.

Основным способом противодействия киберпреступникам остается повышение осведомленности пользователей и соблюдение цифровой гигиены. Также рекомендуется проверять фото- и видеоматериалы с помощью специализированных онлайн-сервисов. Отдельное внимание специалисты советуют уделять инвестиционным предложениям в интернете, где часто используются изображения известных и уважаемых людей. Обещания гарантированного дохода, как подчеркивается, являются характерным признаком мошенничества.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на постоянной основе принимает меры по обеспечению информационной безопасности, включая киберзащиту мобильных приложений финансовых организаций. В настоящее время действуют требования по обязательному применению двухфакторной аутентификации с использованием биометрии в качестве основного фактора при оказании дистанционных финансовых услуг, что направлено на снижение рисков мошенничества с применением современных технологий.