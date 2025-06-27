В Астане состоялось мероприятие "Реактор коммерциализации Green Tech", на котором эксперты обсудили проблему загрязнения воздуха в столице и представили технологические решения. Под каждую тему были отобраны стартапы – всего представлено 16 проектов, каждый из которых презентовал своё решение в формате питча, передаёт BAQ.KZ.

Платформа объединила участников из разных сфер – от экологических стартапов до госорганов и частного бизнеса. Вместе они обсудили пути внедрения технологий, способных ответить на вызовы, с которыми сталкивается экология столицы и Акмолинской области.

"Наша общая цель – не просто внедрять экологические решения точечно, а создавать системные изменения, которые повысят качество жизни людей, снизят нагрузку на окружающую среду и зададут новый вектор технологического развития", - рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев.

Фото: МЦЗТИП

Как отметили в Международном центре зеленых технологий и инвестиционных проектов, на предварительном этапе была проведена широкая консультация с госструктурами и НПО. По её итогам выделили четыре приоритетных направления: очистка воздуха, цифровизация водного учёта, переработка отходов и повышение климатической устойчивости города.

"По официальным данным, ежедневно на улицах города насчитывается более 500 тысяч автомобилей, что негативно сказывается на составе воздуха. При этом общественный транспорт покрывает менее 20% потребностей населения. Годовой объём твёрдых бытовых отходов превышает 300 тысяч тонн, но переработке подвергается только четверть. Стремительный рост города требует не только масштабного озеленения, но и внедрения энергоэффективных стандартов в строительстве – ежегодно вводится свыше 3 миллионов квадратных метров жилья", - сообщили в пресс-службе Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.

Фото: МЦЗТИП

Мероприятие совпало с реализацией национальной программы "Таза Қазақстан", которая направлена на улучшение экологической обстановки по всей стране. Участники выразили готовность к совместной работе по апробации и внедрению представленных технологий в реальных условиях.

Также организаторы подчеркнули, что "Реактор коммерциализации" станет площадкой для регулярных встреч, где будут отбираться и продвигаться перспективные решения в сфере экотехнологий.