Недавний социологический опрос, проведённый Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ), показывает: идея справедливого вознаграждения за труд стала универсальной ценностью, разделяемой большинством вне зависимости от пола, возраста, дохода и образования, передает BAQ.KZ.

"Справедливость чувствует каждый человек, даже ребёнок в детском саду может сказать: это не честно!" — говорится в исследовании.

Справедливость в казахстанском контексте — это не просто моральный ориентир. Это восприятие равного доступа к возможностям: образованию, медицине, труду, правам и социальной мобильности. Более 66% участников опроса выразили согласие с утверждением:

"Люди, которые усердно работают, должны быть за это вознаграждены".

Этот высокий уровень согласия говорит о глубоком укоренении идеи индивидуальной справедливости и меритократии. По мнению авторов исследования, это своего рода лакмусовая бумажка:

"Если человек старается, то он(а) заслуживает большего, и общество должно это обеспечить".

Однако важнейшее открытие заключается не только в том, что большинство так думает, а в отсутствии различий между социальными группами. Корреляционный анализ показал: ни пол, ни возраст, ни доход, ни образование, ни даже тип поселения не влияют на мнение о справедливом вознаграждении. Это — новая социальная реальность.

"Традиционные оси анализа теряют объяснительную силу в контексте фундаментальных ценностей", — отмечают социологи.

Раньше считалось, что поведение и взгляды человека можно предсказать по "большой шестёрке" — полу, возрасту, образованию, доходу, занятости и месту жительства. Но сегодня, как показывают данные, эти переменные больше не работают. Женщины одного возраста и с одинаковым образованием могут жить в "параллельных мирах": говорить на разных языках, потреблять разные медиа, исповедовать разные ценности.

"Модель анализа, которую социологи использовали десятилетиями, уже не охватывает всё происходящее", — говорится в исследовании.

На смену привычным критериям приходят новые — медиаполе, личный опыт, религиозность, ценности и культурные коды. Это означает рост значимости идентичности, а не статуса.

Впрочем, в обществе сохраняется и доля скепсиса. 1% респондентов не согласны или полностью не согласны с утверждением о вознаграждении за труд. Причины могут быть разными: от недоверия к системе до убеждённости в том, что труд — не единственный путь к успеху.

"Я могу стараться, но кто-то другой получит должность благодаря связям — и это несправедливо", — приводится в исследовании возможная точка зрения.

0,3% опрошенных затруднились ответить. Исследователи предполагают, что это может свидетельствовать о неуверенности в достижимости идеала справедливости в сегодняшних условиях.

Тем не менее, основной вывод обнадёживает:

"Вера в труд и справедливое вознаграждение не является только личным убеждением, ценность справедливого вознаграждения за труд стала настолько универсальной и разделяемой, что больше не зависит от различий между группами".

Это говорит о наличии в обществе морального консенсуса, отражающего надежду на порядок, в котором усилия каждого будут оценены по достоинству.

К слову, социологический опрос КИСИ был проведён с 11 мая по 22 июня 2024 года. В выборке — 8 000 человек старше 18 лет из всех 17 областей Казахстана, а также из городов Астана, Алматы и Шымкент.