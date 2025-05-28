Эксперты пересмотрели прогнозы по инфляции и базовой ставке
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Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди аналитиков и участников финансового рынка, передаёт BAQ.KZ.
В опросе приняли участие 14 организаций, включая исследовательские центры, международные институты и рейтинговые агентства.
Прогноз по стоимости нефти Brent на 2025 год снижен с $75 до $69,3 за баррель. На 2026–2027 годы ожидания остались стабильными — $66,0 и $66,2 за баррель соответственно.
Ожидания по темпам роста ВВП Казахстана на 2025 год пересмотрены в сторону повышения — с 4,7% до 5,0%. На 2026 и 2027 годы сохраняются прежние прогнозы — 4,5% и 4,3%.
Инфляционные ожидания продолжают расти. На 2025 год они составляют 10,7% (против 10,6% ранее), на 2026 год — 9,4% (против 9,0%), на 2027 год — 6,8% (против 6,1%).
Вслед за инфляцией повышены и прогнозы по базовой ставке: на конец 2025 года она ожидается на уровне 16,3% (против 15,9%), на 2026 год — 14,5%, на 2027 год — 12,0%.
Нацбанк подчёркивает, что итоги опроса не являются официальным прогнозом регулятора. Это — агрегированное мнение независимых аналитиков по ключевым параметрам развития экономики Казахстана.
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