Эксперты SARAP обсудили промежуточные итоги избирательной кампании

Промежуточные итоги избирательной кампании и вопросы мобилизации граждан перед голосованием обсудили эксперты клуба «SARAP» в Актобе.

Выездное заседание экспертного клуба на тему «Выборы-2026: промежуточные итоги избирательной кампании и мобилизация перед голосованием» состоялось 20 августа.

Мероприятие организовал Казахстанский институт общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации РК.

В обсуждении приняли участие представители общественно-политических, академических и научно-исследовательских кругов Астаны, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей, а также эксперты неправительственного сектора и других институтов гражданского общества.

Участники рассмотрели динамику общественно-политических процессов, уровень электоральной активности, настроения граждан накануне голосования и основные направления агитационной работы политических партий.

Открывая заседание, заместитель председателя Правления КИОР Жанар Буканова отметила особенности нынешнего этапа кампании. В частности, она подчеркнула роль теледебатов как инструмента открытого обсуждения партийных программ и политических позиций.

«Выборы – не финальная точка общественно-политического процесса. После завершения голосования ответственность перед обществом только возрастает», – отметила Жанар Буканова.

По ее словам, важно, чтобы инициативы, озвученные в период кампании, и запросы граждан находили продолжение в конкретных решениях. Для этого необходимо сохранять диалог между государством, политическими партиями, гражданским обществом и экспертным сообществом и после выборов.

Руководитель Центра институционального анализа и реформ КИОР Риззат Тасым представил обзор текущего этапа избирательной кампании и основных региональных тенденций.

Эксперты также обсудили качество политического представительства, участие граждан в законотворческом процессе и общественно-политическую активность молодежи.

Представитель Ассоциации неправительственных организаций Актюбинской области Арман Елдесов отметил, что рост информированности граждан сопровождается повышением требований к политическим институтам.

Отдельное внимание участники уделили молодежи. Проректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Нарказы Картжан подчеркнул высокий интерес молодых людей к общественно-политической повестке и необходимость создавать условия для их содержательного участия в жизни страны.

Вопрос расширения участия граждан в законотворческой деятельности поднял представитель Мангистауской области Кайыргали Калмуканов. По его мнению, практический опыт жителей регионов должен активнее учитываться при подготовке законодательных решений.

Эксперты из сфер здравоохранения, гражданского общества и культуры также поделились наблюдениями относительно общественных настроений и запросов жителей регионов.

Отдельный блок дискуссии был посвящен мобилизации граждан перед голосованием. В числе ключевых факторов эксперты назвали информированность избирателей, эффективную коммуникацию партий с населением, участие общественных организаций в информационно-разъяснительной работе и повышение электоральной активности молодежи.

По мнению участников заседания, нынешняя кампания отличается активным использованием цифровых платформ, социальных сетей и теледебатов наряду с традиционными формами агитации. Это расширяет доступ граждан к политической информации и одновременно повышает требования к содержательности программ и качеству коммуникации политических партий с избирателями.