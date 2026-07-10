Экспорт агропродукции Казахстана приблизился к $4 млрд

Президент заслушал доклад об итогах развития агропромышленного комплекса за первое полугодие 2026 года.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по диверсификации посевных площадей, расширению механизмов льготного кредитования аграриев и развитию лизинга сельскохозяйственной техники.

Айдарбек Сапаров доложил о том, что продолжается реализация комплекса мер, направленных на увеличение доли переработанной продукции в АПК до 70%. За шесть месяцев 2026 года производство продуктов питания увеличилось на 14,7%. Рост индекса физического объема сельского хозяйства составил 4,4%, в том числе растениеводства – 7,7%, животноводства – 4,4%.

Одновременно растут объемы экспорта и расширяется номенклатура поставляемой за рубеж продукции. По итогам января – апреля 2026 года экспорт продукции АПК составил 3 млрд долларов, что на 36% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2,2 млрд долларов). По итогам года ожидается увеличение экспорта до 7,2 млрд долларов.

Министр отчитался о ходе реализации Комплексного плана по развитию животноводства, принятого во исполнение поручения Главы государства. Сформирована система льготного финансирования, охватывающая хозяйства всех категорий. Принимаемые меры направлены на увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, повышение продуктивности отрасли и наращивание экспорта мясной продукции. Особое внимание уделяется развитию отгонного животноводства.

В целях исполнения поручения Президента утвержден Комплексный план по развитию ветеринарии до 2030 года, предусматривающий совершенствование системы ветеринарной безопасности, дополнительное финансирование отрасли и обновление нормативно-правовой базы. Продолжается цифровая трансформация агропромышленного комплекса. На базе единой цифровой платформы «Е-АПК» осуществляется интеграция государственных информационных систем и внедрение новых цифровых сервисов.

До конца 2026 года прогнозируется рост валовой продукции сельского хозяйства на 5,9%. Производство продуктов питания планируется увеличить на 9,5%, напитков – на 10,5%. Инвестиции в основной капитал отрасли ожидаются на уровне 2,2 трлн тенге.

В завершение Президент поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности отрасли, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, расширение экспортного потенциала и укрепление продовольственной безопасности страны.