Строительство LRT в Алматы набирает обороты : как обстоит ситуация на дорогах
Корреспондент BAQ.KZ проехал по улицам, где началось строительство LRT.
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В Алматы начался первый этап строительства линии легкорельсового транспорта. Корреспондент BAQ.KZ проехал по основным улицам, где уже ведутся работы, чтобы оценить текущую ситуацию, определить активные строительные участки и выяснить, как они влияют на дорожное движение.
Согласно первоначальному проекту, линия LRT пройдет по улице Бауыржана Момышулы, далее по улице Толе би, проспекту Абылай хана и завершится у железнодорожного вокзала "Алматы-2".
Первым был обследован участок от улицы Монке би по улице Момышулы до улицы Толе би.
В центральной части дороги уже начались земляные работы. Участок огорожен красными строительными барьерами.
На отрезке от улицы Монке би до улицы Толе би для автомобилей закрыты две центральные полосы движения. Временно не функционирует выделенная полоса для общественного транспорта. При этом камеры автоматической фиксации нарушений пока не регистрируют выезд автомобилей на эту полосу.
На данный момент здесь выполнены только работы по вскрытию дорожного полотна. Масштабные строительные работы пока не начались.
Из-за сокращения количества полос до двух на участке уже в дневное время появляются небольшие заторы.
По словам местных жителей, днем ситуация остается относительно спокойной, однако наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается в вечерние часы.
Далее маршрут проверки продолжился по улице Момышулы в направлении улицы Толе би.
Отметим, что общая протяженность первого этапа строительства LRT составит 18,3 километра.
На улице Толе би центральная часть дороги также огорожена, а для движения транспорта оставлены только две полосы.
На этом участке уже демонтированы рельсы бывшей трамвайной линии.
Пока строительные работы ограничиваются территорией до пересечения с проспектом Абылай хана. Земляные работы здесь еще не начались, однако центральная часть дороги уже подготовлена и ограждена строительными барьерами.
На самом проспекте Абылай хана масштабные строительные работы пока не начались.
Согласно предварительному проекту, линия LRT будет проходить от будущей станции метро "Барлык" по улице Толе би до железнодорожного вокзала «Алматы-2». Далее маршрут продолжится по проспекту Райымбека в направлении транспортно-логистического комплекса "Восточные ворота".
В перспективе планируется дальнейшее продление линии LRT в южном направлении.
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