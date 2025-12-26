В 2025 году Казахстан существенно нарастил экспорт продукции животноводства на фоне расширения географии поставок и роста внешнего спроса. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2025 года экспорт говядины увеличился в 1,7 раза и достиг 30,2 тыс. тонн. Поставки баранины выросли ещё более значительно — в 1,9 раза, до 25,5 тыс. тонн. В Минсельхозе отмечают, что рост обусловлен высоким спросом на качественное казахстанское мясо со стороны зарубежных партнёров.

Расширению экспорта способствовала активная работа по снятию ветеринарных ограничений. В результате переговоров с семью странами Казахстан подписал 16 ветеринарных сертификатов, что открыло новые рынки сбыта. Созданы условия для экспорта мяса, молочной продукции, мёда и рыбы в Азербайджан, живого мелкого рогатого скота — в Монголию, кормов для животных — в Марокко, а шкур и шерсти копытных — в Иран. Европейский союз также открыл рынок для казахстанской продукции пчеловодства.

Работа по расширению экспортных возможностей продолжается ещё с 12 странами, включая Японию, Малайзию, Корею, ОАЭ, Иорданию и Пакистан. С рядом государств Ближнего Востока, Европы и Азии обсуждаются поставки мяса, молочной продукции, кормов и мёда.

В Минсельхозе подчёркивают, что ключевым фактором роста экспорта остаётся ветеринарное благополучие. В стране проводится модернизация ветеринарной службы: построено около 400 ветеринарных пунктов, закуплено почти 900 единиц спецтехники и оборудования. Дополнительным импульсом станет запуск современной ветеринарной лаборатории в Восточно-Казахстанской области, который позволит расширить экспорт животноводческой продукции, в том числе в Китай.

Таким образом, Казахстан последовательно укрепляет позиции на международных рынках и наращивает экспортный потенциал животноводческой отрасли.