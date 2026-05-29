Экспорт Казахстана в ОАЭ вырос более чем на 40%

Казахстан и ОАЭ продолжают укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана по итогам встречи главы ведомства Арман Шаккалиев с министром внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зеюди.

Переговоры прошли в рамках визита официальной делегации ОАЭ для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума.

По данным ведомства, по итогам января–марта 2026 года товарооборот между двумя странами составил 45,8 млн долларов. При этом экспорт Казахстана в ОАЭ увеличился на 42,1%.

Стороны обсудили развитие совместных проектов в сферах логистики, торговли, агропромышленного комплекса, финансовой инфраструктуры и современных технологий.

Также отмечено, что по итогам 2025 года ОАЭ вошли в число четырех крупнейших иностранных инвесторов Казахстана. Объем прямых иностранных инвестиций составил 1,6 млрд долларов.

Во время встречи казахстанская сторона представила инвестиционный потенциал проекта Alatau City, который рассматривается как один из перспективных международных центров экономического роста и инноваций.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области исламского финансирования, страхования, микрофинансирования и поддержки малого и среднего бизнеса.