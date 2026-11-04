Экспорт казахстанского зерна вырос на 11%: какие страны являются главными покупателями

За десять месяцев 2026 года по железной дороге из Казахстана отправили на экспорт 9,5 млн тонн зерна. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» перевезли 12,1 млн тонн зерна, увеличив показатель на 9%.

Основными покупателями казахстанского зерна остаются страны Центральной Азии. С начала года в этом направлении перевезли 6,2 млн тонн – на 27% больше прошлогоднего показателя. В частности, поставки в Узбекистан достигли 4,7 млн тонн, увеличившись на 35%. Перевозки в Китай выросли на 65%.

Отдельно отмечается рост перевозок нового урожая. С августа по октябрь по железной дороге отправили 4 млн тонн зерна, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объёма 3,2 млн тонн пришлось на экспорт (+11%).

Ещё 2,7 млн тонн зерна перевезли внутри страны – рост составил 3%.

В КТЖ сообщили, что продолжат работу по организации зерновых перевозок совместно с грузоотправителями, операторами вагонов и железными дорогами соседних государств.