Каждое третье воскресенье июля в Казахстане отмечают День металлурга. Сегодня металлургия по-прежнему занимает ключевое место в экономике страны, играя важную роль в развитии обрабатывающего сектора. Так с 2020 по 2024 год объёмы производства в отрасли выросли на 74% – с 5,7 до 9,8 трлн тенге, а экспорт увеличился на 66% – с 10 до 16,5 млрд долларов. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Фото: BAQ.KZ

Как сообщили в пресс-службе Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК, в структуре экспорта основной объём приходится на медь – 25%, ферросплавы – 15%, плоский прокат – 9%, а также цинк и серебро – по 4%.

Кто покупает казахстанский металл

Фото: BAQ.KZ

Ключевыми внешними рынками для казахстанской металлургии являются Китай (37%), Россия (24%), Турция (9%) и США (5%).

"Китай импортирует в основном металлургическое сырьё, Россия – алюминий, прокат, цинк и ферросплавы", – уточнили в Комитете.

Компании и занятость: 82 тысячи рабочих месn

На сегодняшний день в стране функционируют 485 металлургических компаний, среди которых 421 малое предприятие, 36 средних и 28 крупных. Общее число сотрудников в отрасли составляет около 82,4 тысячи человек, включая 36,7 тысячи в чёрной и 45,7 тысячи в цветной металлургии.

Фото: BAQ.KZ

Среди крупных игроков – градообразующие предприятия в различных регионах страны: Qarmet (Теміртау), Казахмыс (Балхаш, Жезказган), Казцинк (Оскемен, Риддер), АО "Казахстанский электролизный завод" (Павлодар), АО "ТНК "Казхром" (Аксу, Актобе), ТОО "Комаровское горное предприятие" (Житикара).

"Крупные предприятия ежегодно выпускают: медь – 466 тысяч тонн, свинец – 112 тысяч тонн, цинк – 288 тысяч тонн, алюминий – 265 тысяч тонн, ферросплавы – 2 290 тысяч тонн, сталь – 4 178 тысяч тонн, чугун – 3 310 тысяч тонн", – сообщили в пресс-службе Комитета.

Более 85% металлопродукции Казахстана поставляется на экспорт в первичном виде, тогда как на внутреннюю переработку приходится менее 15%.

Инвестиции в будущее: 28 новых проектов

В 2024 году в металлургии было реализовано 29 проектов на сумму 687,6 млрд тенге, создано 4,2 тысячи рабочих мест. В следующем году ожидается запуск 28 новых проектов на общую сумму 444,2 млрд тенге, которые обеспечат 6,5 тысячи рабочих мест.