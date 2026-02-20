В 2025 году Казахстан впервые в истории зафиксировал превышение экспорта мороженого над импортом, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минторговли и интеграции РК, по итогам года объём экспортных поставок составил 14 167 тонн, тогда как импорт — 12 194 тонны.

– Этот показатель отражает системные изменения в отрасли и укрепление позиций отечественных производителей готовой продукции на международных рынках, – считают в ведомстве.

По информаии министерства, ещё в 2005 году Казахстан экспортировал всего 12 тонн мороженого при импорте более 12 тысяч тонн. География поставок также за эти годы расширена до 10 стран.