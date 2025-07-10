Казахстан начал меньше вывозить скот и больше продавать мясо, передает BAQ.KZ. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, по итогам 2024 года экспорт переработанной говядины вырос в 1,4 раза и превысил 22 тысячи тонн, а баранины — в 2,2 раза, до 18 тысяч тонн.

В живом весе это — 122 тысячи голов крупного рогатого скота и целый миллион — мелкого. При этом реальный экспорт живого скота оказался заметно ниже: 92 тысячи голов КРС и 47 тысяч МРС. То есть, переработка на внутреннем рынке растёт — Казахстан перестаёт быть просто сырьевым придатком, и учится зарабатывать на готовой продукции.

В рамках системной работы по диверсификации рынков сбыта, с 2024 года казахстанские производители получили выход на новые зарубежные рынки — в частности, Таджикистан, Китай, Грузию, Сирию и Иорданию, что стало важным фактором роста, — говорится в сообщении Минсельхоза.

За первые четыре месяца 2025 года экспорт говядины составил 8,4 тысячи тонн, а баранины — 6,7 тысячи. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чтобы поддержать этот рост, государство запустило новые меры. В их числе — льготное кредитование на покупку племенного скота (под 5% годовых), а также выделение 50 млрд тенге на оборотные средства агропредприятий — тоже под 5%.