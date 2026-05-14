Экспорт падает, импорт растет: как меняется торговля Казахстана с Россией

Торгово-экономические отношения между Казахстаном и Россией традиционно сохраняются на высоком уровне. Какие изменения зафиксированы в официальной статистике за 2025 год? Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

Доля России во внешней торговле Казахстана

По данным Бюро национальной статистики РК, Россия сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана. На долю РФ приходится около 20% всего внешнеторгового оборота страны. Для сравнения, Китай занимает второе место среди ключевых партнеров Казахстана, при этом также растет роль стран Европейского союза.

Эксперты отмечают, что высокая зависимость от российского рынка сохраняется благодаря географической близости, общей транспортной инфраструктуре и тесным производственным связям, сформированным еще в период СНГ и Евразийского экономического союза.

При этом за последние годы структура внешней торговли Казахстана постепенно диверсифицируется. Увеличивается товарооборот с Китаем, странами Центральной Азии и Ближнего Востока. Однако Россия по-прежнему остается основным партнером Казахстана по импорту продукции промышленного назначения, нефтепродуктов, металлов и продовольствия.

По данным Министерства торговли, в 2025 году товарооборот между Казахстаном и Россией составил 27,4 млрд долларов США. Это на 2,7% меньше по сравнению с 2024 годом (28,1 млрд долларов).

Экспорт Казахстана в Россию значительно сократился и составил 8,14 млрд долларов, снизившись на 14,8%. Снижение экспорта связано с уменьшением поставок ряда ключевых товаров. В частности, экспорт урана сократился на 34% (на 617,2 млн долларов), поставки медных концентратов практически прекратились, снизившись на 202,4 млн долларов. Также значительно уменьшились поставки необработанного цинка — на 64,2%, а также хромовых и железных руд, подшипников и грузовых автомобилей.

При этом по ряду товаров наблюдался рост. Так, экспорт золота увеличился на 59,5%, поставки парфюмерии выросли в 3,7 раза. Поставки серы увеличились в 37 раз, а минеральных удобрений — в 2,5 раза. Положительная динамика также зафиксирована по продовольственным товарам, цементу и стальному прокату.

Основные экспортные товары

Среди основных товаров, экспортируемых Казахстаном в Россию, — уран (1,2 млрд долларов), горячекатаная сталь (479,8 млн долларов), оксиды и гидроксиды алюминия, железная руда и золото.

Импорт

Импорт из России в Казахстан вырос на 3,5% и составил 19,2 млрд долларов. Рост импорта прежде всего связан почти с двукратным увеличением поставок нефтепродуктов. Также значительно вырос импорт золота, природного газа, стальной продукции, бытового текстиля и шоколадных изделий.

В то же время по ряду товаров импорт сократился. В частности, уменьшились поставки неочищенной меди, урана, пшеницы, изделий из пластмассы, железнодорожных локомотивов и грузовых вагонов.

Основную долю в структуре импорта занимают природный газ (841,6 млн долларов), золото (752,7 млн долларов), нефтепродукты (703,1 млн долларов), сталь, бытовой текстиль, электроэнергия и кондитерские изделия.

В целом данные за 2025 год показывают, что, несмотря на сохранение торговых отношений между Казахстаном и Россией, сокращение экспорта и рост импорта привели к ухудшению торгового баланса для Казахстана.

Что говорят эксперты?

Экономист и финансовый консультант R-Finance Арман Байганов оценил текущие тенденции в торгово-экономических отношениях между Казахстаном и Россией, а также назвал основные риски и изменения.

По его словам, в 2025 году товарооборот между двумя странами составил 27,4 млрд долларов. При этом импорт вырос, а экспорт, наоборот, снизился.

«Импорт увеличился примерно на 3,5%, тогда как экспорт Казахстана в Россию сократился на 14,8%. Это не самый хороший показатель, поскольку торговый баланс складывается отрицательно и работает в пользу России», — пояснил эксперт.

Байганов связывает снижение экспорта с несколькими факторами. По его мнению, прежде всего это связано с сокращением поставок химической продукции, металлов и товаров транспортной отрасли.

«На это также может влиять санкционное давление. Ранее некоторые товары поставлялись в Россию через Казахстан, сейчас эти объемы сократились», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Россия остается одним из главных торговых партнеров Казахстана. По его данным, на эту страну приходится около 20% внешнеторгового оборота Казахстана.

Кроме того, проблема наблюдается и в структуре экспорта. По словам Байганова, снижение в основном касается продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Особенно сократились поставки химической продукции — примерно на 565 млн долларов, транспортной отрасли — на 435 млн долларов, минеральной продукции и удобрений — на 285 млн долларов. Это структурная проблема», — считает эксперт.

В структуре импорта, напротив, наблюдается рост, особенно по сельскохозяйственной продукции и драгоценным металлам.

«В целом структура экспорта все еще недостаточно диверсифицирована. Она по-прежнему зависит преимущественно от металлов, транспорта, минеральных ресурсов и химической продукции», — сказал Байганов.

Экономист также затронул тему инвестиционного сотрудничества. По его словам, Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Казахстане.

«Общий объем российских инвестиций составляет около 27–30 млрд долларов. Среди крупнейших инвесторов — Лукойл, Роснефть, Газпром и Росатом», — отметил он.

Однако в 2025 году объем прямых инвестиций из России сократился. Эксперт связывает это с трудностями в российской экономике и санкционным давлением.

Также он отметил, что общий объем взаимных инвестиций между двумя странами составляет около 40 млрд долларов. Из них 30 млрд долларов — российские инвестиции в Казахстан, а вложения Казахстана в экономику России составляют около 10 млрд долларов.

Байганов подчеркнул, что экономические связи между Казахстаном и Россией исторически остаются тесными. По его словам, сотрудничество развивается в рамках СНГ, ОДКБ и Евразийского экономического союза.

«В рамках ЕАЭС доля России очень велика — около 86% совокупного ВВП союза приходится именно на эту страну. А основная часть торговли Казахстана внутри союза связана именно с Россией», — сказал он.

Эксперт также отметил влияние внешних факторов. По его мнению, санкции, ограничения в платежных системах и нестабильность курса рубля негативно отражаются на торговле.

«Колебания курса рубля — серьезный риск для бизнеса. Валютный курс может измениться на 20–30% за короткое время. Это сдерживает торговые отношения», — резюмировал Арман Байганов.

Какие регионы Казахстана наиболее связаны с российским рынком

Наиболее тесные торгово-экономические связи с Россией сохраняют приграничные регионы Казахстана. В первую очередь речь идет о Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Именно через эти регионы проходит значительная часть взаимной торговли, железнодорожных перевозок и промышленной кооперации. Многие предприятия работают в тесной связке с российскими поставщиками сырья, оборудования и комплектующих.

К примеру, Павлодарская область активно сотрудничает с российскими металлургическими и энергетическими предприятиями, а Костанайская область сохраняет тесные связи в агропромышленном секторе и машиностроении.

Экономисты отмечают, что изменения в торговле с Россией особенно чувствительно отражаются именно на северных и восточных регионах страны, где доля взаимной торговли традиционно выше среднереспубликанских показателей.

Что говорят в Минторговли и ЕАЭС

В Министерстве торговли и интеграции РК ранее отмечали, что несмотря на внешнеэкономические сложности, Казахстан и Россия продолжают развивать промышленную кооперацию и взаимную торговлю в рамках Евразийского экономического союза.

В ведомстве подчеркивали, что страны ЕАЭС сохраняют единое таможенное пространство, что позволяет бизнесу снижать логистические издержки и ускорять поставки товаров.

В Евразийской экономической комиссии также заявляли, что одним из ключевых направлений сотрудничества остается развитие совместных производств, транспортных коридоров и цифровизация торговых процедур.

Кроме того, в рамках ЕАЭС продолжается работа по устранению торговых барьеров и упрощению процедур взаимных расчетов между странами-участницами союза.

Логистика и транспорт остаются ключевым фактором торговли

Эксперты отмечают, что значительная часть торговли между Казахстаном и Россией напрямую зависит от транспортной инфраструктуры и логистики.

Основной объем грузоперевозок между двумя странами осуществляется железнодорожным транспортом. Через территорию России также проходит значительная часть казахстанского экспорта в европейском направлении.

На этом фоне Казахстан активно развивает альтернативные маршруты, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), который соединяет Китай, Казахстан, Каспийский регион, Кавказ и Европу в обход российской территории.

В Министерстве транспорта РК ранее заявляли, что развитие новых логистических направлений позволит снизить зависимость от отдельных транзитных маршрутов и повысить устойчивость внешней торговли.

При этом специалисты отмечают, что российское направление по-прежнему остается наиболее выгодным и экономически доступным для значительной части казахстанского бизнеса благодаря общей границе, развитой железнодорожной сети и относительно низким транспортным расходам.