Экстремальная жара в Южной Корее унесла жизни 13 человек
Число пострадавших растет.
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В Южной Корее продолжается волна небывалой жары, жертвами которой уже стали 13 человек, передает BAQ.KZ.
Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), с мая в больницы поступили 2 768 человек с симптомами теплового удара и других осложнений, вызванных перегревом организма.
Ситуация значительно хуже прошлогодней: количество пострадавших выросло почти в 2,6 раза, а число погибших увеличилось более чем втрое. Особенно уязвимыми оказались пожилые люди и работники, находящиеся на открытом воздухе в разгар жары.
Власти страны предупреждают, что жара будет только усиливаться. В большинстве регионов Южной Кореи уже действуют официальные предупреждения о высоких температурах. Граждан просят избегать пребывания на солнце в дневные часы, пить больше воды и следить за самочувствием, особенно в группах риска.
Метеорологи прогнозируют, что пик жары может прийтись на начало августа — в этот период дневная температура в ряде районов может превышать 38°C.
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