В Южной Корее продолжается волна небывалой жары, жертвами которой уже стали 13 человек, передает BAQ.KZ.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), с мая в больницы поступили 2 768 человек с симптомами теплового удара и других осложнений, вызванных перегревом организма.

Ситуация значительно хуже прошлогодней: количество пострадавших выросло почти в 2,6 раза, а число погибших увеличилось более чем втрое. Особенно уязвимыми оказались пожилые люди и работники, находящиеся на открытом воздухе в разгар жары.

Власти страны предупреждают, что жара будет только усиливаться. В большинстве регионов Южной Кореи уже действуют официальные предупреждения о высоких температурах. Граждан просят избегать пребывания на солнце в дневные часы, пить больше воды и следить за самочувствием, особенно в группах риска.

Метеорологи прогнозируют, что пик жары может прийтись на начало августа — в этот период дневная температура в ряде районов может превышать 38°C.