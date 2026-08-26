Электронная библиотека Казахстана привлекла почти 360 тысяч пользователей

Казахстанская национальная электронная библиотека становится все популярнее у читателей из Казахстана и других стран. С начала года ее удаленными сервисами воспользовались 359,7 тысячи человек – на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Миллионы просмотров за восемь месяцев

Интерес к цифровым материалам заметно вырос. За восемь месяцев электронные копии документов на платформе просмотрели более 5,4 млн раз, а скачали почти 1,2 млн раз.

Общее число удаленных посещений достигло 865,3 тысячи, что на 49% превышает прошлогодний показатель.

Что ищут читатели

Сегодня в цифровом фонде КазНЭБ хранится 87 415 документов. Здесь можно найти не только книги и брошюры, но и диссертации, научные статьи, газеты, журналы, архивные материалы, карты, нотные издания, фотографии, а также аудио- и видеозаписи.

Только за восемь месяцев фонд пополнился еще 3 606 электронными копиями. Всего цифровое хранилище насчитывает более 341 тысячи файлов.

Библиотека доступна без регистрации

Материалы КазНЭБ представлены на 70 языках. При этом пользователям не нужно регистрироваться или проходить авторизацию, чтобы получить доступ к полнотекстовым документам.

Портал также адаптирован для людей с нарушениями зрения.

Казахстанскую библиотеку читают в 125 странах

КазНЭБ постепенно превращается в международный цифровой ресурс. Если в 2025 году им пользовались жители 110 стран, то сейчас география аудитории расширилась до 125 государств.

Помимо Казахстана, среди наиболее активных пользователей – жители Китая, Сингапура, США, России, Вьетнама, Узбекистана, Бразилии и Германии.

Рост аудитории показывает, что интерес к казахстанскому цифровому наследию выходит далеко за пределы страны, а электронная библиотека становится удобным инструментом для поиска книг, научных материалов и архивных документов.