Рынок электронной коммерции Казахстана в 2024 году продемонстрировал впечатляющий рост: объём онлайн-продаж достиг 3,2 триллиона тенге, что на 29,4% больше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom. Электронная торговля уверенно укрепляет свои позиции в экономике страны и становится не только удобным инструментом для покупателей, но и важным источником налоговых поступлений.

Доля электронной торговли в общем объёме розничной торговли увеличилась до рекордных 14,1%. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 12,7%, а в 2022 году - 12,5%. До включения маркетплейсов в официальную статистику доля онлайн-продаж не превышала 4,1%, что наглядно демонстрирует масштабы трансформации сектора за последние годы.

Основным двигателем роста стали маркетплейсы. Объём продаж через эти платформы составил 2,7 триллиона тенге - это на 51,6% больше по сравнению с 2023 годом. Их популярность объясняется удобством покупок, огромным ассортиментом и развитой логистикой. На этом фоне собственные онлайн-магазины многих компаний теряют аудиторию, тогда как маркетплейсы становятся ключевыми игроками в розничной торговле страны.

Резкий рост e-commerce также приносит ощутимые поступления в государственный бюджет. В 2024 году Kaspi.kz вновь стал лидером по налоговым отчислениям среди маркетплейсов, направив в казну 133,7 миллиарда тенге, что на 28,8% больше, чем в предыдущем году. В пятёрку крупнейших налогоплательщиков также вошли Wildberries, перечисливший 37,5 миллиарда тенге, Ozon с почти 10 миллиардами, OLX - с 3,6 миллиарда и Flip.kz - с 831 миллионом тенге.

Отметим, что 96,1% оборота розничной онлайн-торговли через маркетплейсы обеспечивают малые и средние предприятия. Из них 79% составляют средние компании, 17,1% - малые, и лишь 3,9% - крупный бизнес. Это делает маркетплейсы важным инструментом поддержки МСБ: они открывают доступ к широкой аудитории, обеспечивают инфраструктуру и способствуют росту даже самых маленьких игроков.

Что касается структуры спроса, казахстанцы чаще всего покупали через маркетплейсы телефоны, гаджеты, бытовую технику, одежду и обувь. Также высокий спрос наблюдался на компьютеры, товары для дома, автотовары, мебель и продукты питания. Это подтверждает, что онлайн-пространство больше не имеет ограничений по ассортименту и охватывает практически все категории потребления.

Электронная торговля в Казахстане уже не просто альтернатива офлайн-ритейлу - она превращается в один из главных двигателей экономики и открывает новую эру для потребителей и предпринимателей.