Электронная коммерция становится одним из ключевых драйверов внутренней торговли Казахстана. По оперативным оценкам, за девять месяцев 2025 года объем онлайн-продаж составил около 2,7 трлн тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,1 трлн тенге). Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

Министр подчеркнул, что электронная торговля становится важным фактором роста розничного товарооборота, усиливая цифровизацию торговой инфраструктуры и стимулируя развитие малого и среднего бизнеса.

В целом, по его словам, работа по достижению плановых показателей торговли проводится на системной основе. Принимаются оперативные меры по стимулированию роста торговли, развитию электронной коммерции и усилению контроля за легальностью товарного оборота. Результаты отчетного периода, подчеркнул министр, подтверждают: внутренняя торговля сохраняет положительную динамику и вносит весомый вклад в общий экономический рост страны.