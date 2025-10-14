Электронная торговля усиливает экономику
Электронная торговля становится важным фактором роста розничного товарооборота.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Электронная коммерция становится одним из ключевых драйверов внутренней торговли Казахстана. По оперативным оценкам, за девять месяцев 2025 года объем онлайн-продаж составил около 2,7 трлн тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,1 трлн тенге). Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.
"По оперативным оценкам, за 9 месяцев 2025 года объем онлайн-продаж составил около 2,7 трлн тенге, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года (2,1 трлн тенге)", — отметил Шаккалиев.
Министр подчеркнул, что электронная торговля становится важным фактором роста розничного товарооборота, усиливая цифровизацию торговой инфраструктуры и стимулируя развитие малого и среднего бизнеса.
В целом, по его словам, работа по достижению плановых показателей торговли проводится на системной основе. Принимаются оперативные меры по стимулированию роста торговли, развитию электронной коммерции и усилению контроля за легальностью товарного оборота. Результаты отчетного периода, подчеркнул министр, подтверждают: внутренняя торговля сохраняет положительную динамику и вносит весомый вклад в общий экономический рост страны.
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается
- Криштиану Роналду в Алматы: казахстанец опубликовал редкое видео
- Китай обвинил Трампа в "двойных стандартах" после объявления новых пошлин