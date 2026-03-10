Электросамокатам присвоят регистрационные номера - МВД
Документ устанавливает порядок, по которому юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие электросамокаты в аренду, должны присваивать им регистрационные номера и вести учет техники.
103Фото: gov.kz
Министерство внутренних дел Казахстана утвердило правила учета и присвоения регистрационных номеров электросамокатам, которые сдаются в аренду. Соответствующий приказ №158 подписан 3 марта 2026 года. Новые требования вступят в силу с 1 июля 2026 года, передаёт BAQ.kz.
Как будут присваиваться номера
Согласно новым правилам, каждый электросамокат должен получить регистрационный номер до ввода в эксплуатацию. Номер формируется из одной латинской буквы и пяти цифр.
Латинскую букву оператор аренды выбирает самостоятельно. Она закрепляется за компанией и используется для всех ее электросамокатов. При этом такая буква:
- не может изменяться;
- не может повторно использоваться;
- не может быть закреплена за другим оператором.
После выбора буквы оператор должен письменно уведомить других операторов аренды. В уведомлении указываются название компании или ФИО предпринимателя и выбранная буква.
Если в течение пяти рабочих дней возражений не поступит, буква считается закрепленной за оператором. В случае споров вопрос должен решаться путем переговоров.
Порядок нумерации самокатов
Цифровая часть номера присваивается последовательно, начиная с 00001. Каждый следующий самокат получает следующий порядковый номер.
Если электросамокат выводится из эксплуатации, его номер сохраняется в учете оператора и не может быть присвоен другому устройству.
Какие данные должны учитывать операторы
Компании и предприниматели обязаны вести учет всех электросамокатов. В учетной системе должны содержаться:
- марка, модель и год выпуска самоката;
- серийный номер;
- дата ввода и вывода из эксплуатации;
- сведения о техническом обслуживании и ремонте;
- присвоенный регистрационный номер.
Требования к номерным знакам
Регистрационный номер должен изготавливаться из материала, устойчивого к:
- механическим повреждениям;
- влаге;
- ультрафиолетовому излучению;
- перепадам температур.
Кроме того, номер должен иметь светоотражающее покрытие, чтобы оставаться хорошо читаемым.
Если номерной знак поврежден или утерян, оператор обязан заменить его без изменения буквенно-цифрового обозначения.
Где будут размещаться номера
Регистрационный знак должен размещаться в нескольких местах электросамоката:
- на задней части над задним колесом;
- на левой стороне рулевой стойки;
- на правой стороне рулевой стойки.
Также утверждены формы номерных знаков. Задний номер должен иметь размер не менее 136×136 мм, а боковой - не менее 45×186 мм. Фон номера будет белым, а символы - черного цвета.