Министерство внутренних дел Казахстана утвердило правила учета и присвоения регистрационных номеров электросамокатам, которые сдаются в аренду. Соответствующий приказ №158 подписан 3 марта 2026 года. Новые требования вступят в силу с 1 июля 2026 года, передаёт BAQ.kz.

Документ устанавливает порядок, по которому юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие электросамокаты в аренду, должны присваивать им регистрационные номера и вести учет техники.

Как будут присваиваться номера

Согласно новым правилам, каждый электросамокат должен получить регистрационный номер до ввода в эксплуатацию. Номер формируется из одной латинской буквы и пяти цифр.

Латинскую букву оператор аренды выбирает самостоятельно. Она закрепляется за компанией и используется для всех ее электросамокатов. При этом такая буква:

не может изменяться;

не может повторно использоваться;

не может быть закреплена за другим оператором.

После выбора буквы оператор должен письменно уведомить других операторов аренды. В уведомлении указываются название компании или ФИО предпринимателя и выбранная буква.

Если в течение пяти рабочих дней возражений не поступит, буква считается закрепленной за оператором. В случае споров вопрос должен решаться путем переговоров.

Порядок нумерации самокатов

Цифровая часть номера присваивается последовательно, начиная с 00001. Каждый следующий самокат получает следующий порядковый номер.

Если электросамокат выводится из эксплуатации, его номер сохраняется в учете оператора и не может быть присвоен другому устройству.

Какие данные должны учитывать операторы

Компании и предприниматели обязаны вести учет всех электросамокатов. В учетной системе должны содержаться:

марка, модель и год выпуска самоката;

серийный номер;

дата ввода и вывода из эксплуатации;

сведения о техническом обслуживании и ремонте;

присвоенный регистрационный номер.

Требования к номерным знакам

Регистрационный номер должен изготавливаться из материала, устойчивого к:

механическим повреждениям;

влаге;

ультрафиолетовому излучению;

перепадам температур.

Кроме того, номер должен иметь светоотражающее покрытие, чтобы оставаться хорошо читаемым.

Если номерной знак поврежден или утерян, оператор обязан заменить его без изменения буквенно-цифрового обозначения.

Где будут размещаться номера

Регистрационный знак должен размещаться в нескольких местах электросамоката:

на задней части над задним колесом;

на левой стороне рулевой стойки;

на правой стороне рулевой стойки.

Также утверждены формы номерных знаков. Задний номер должен иметь размер не менее 136×136 мм, а боковой - не менее 45×186 мм. Фон номера будет белым, а символы - черного цвета.