Министерство внутренних дел Казахстана утвердило правила учета и присвоения регистрационных номеров электросамокатам, которые сдаются в аренду. Соответствующий приказ №158 подписан 3 марта 2026 года. Новые требования вступят в силу с 1 июля 2026 года, передаёт BAQ.kz.

Документ устанавливает порядок, по которому юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие электросамокаты в аренду, должны присваивать им регистрационные номера и вести учет техники.

Как будут присваиваться номера

Согласно новым правилам, каждый электросамокат должен получить регистрационный номер до ввода в эксплуатацию. Номер формируется из одной латинской буквы и пяти цифр.
 
Латинскую букву оператор аренды выбирает самостоятельно. Она закрепляется за компанией и используется для всех ее электросамокатов. При этом такая буква:
  • не может изменяться;
  • не может повторно использоваться;
  • не может быть закреплена за другим оператором.
После выбора буквы оператор должен письменно уведомить других операторов аренды. В уведомлении указываются название компании или ФИО предпринимателя и выбранная буква.
 
Если в течение пяти рабочих дней возражений не поступит, буква считается закрепленной за оператором. В случае споров вопрос должен решаться путем переговоров.

Порядок нумерации самокатов

Цифровая часть номера присваивается последовательно, начиная с 00001. Каждый следующий самокат получает следующий порядковый номер.
 
Если электросамокат выводится из эксплуатации, его номер сохраняется в учете оператора и не может быть присвоен другому устройству.
 
Какие данные должны учитывать операторы
 
Компании и предприниматели обязаны вести учет всех электросамокатов. В учетной системе должны содержаться:
  • марка, модель и год выпуска самоката;
  • серийный номер;
  • дата ввода и вывода из эксплуатации;
  • сведения о техническом обслуживании и ремонте;
  • присвоенный регистрационный номер.

Требования к номерным знакам

Регистрационный номер должен изготавливаться из материала, устойчивого к:
  • механическим повреждениям;
  • влаге;
  • ультрафиолетовому излучению;
  • перепадам температур.
Кроме того, номер должен иметь светоотражающее покрытие, чтобы оставаться хорошо читаемым.
 
Если номерной знак поврежден или утерян, оператор обязан заменить его без изменения буквенно-цифрового обозначения.
 

Где будут размещаться номера

Регистрационный знак должен размещаться в нескольких местах электросамоката:
  • на задней части над задним колесом;
  • на левой стороне рулевой стойки;
  • на правой стороне рулевой стойки.
Также утверждены формы номерных знаков. Задний номер должен иметь размер не менее 136×136 мм, а боковой - не менее 45×186 мм. Фон номера будет белым, а символы - черного цвета.

