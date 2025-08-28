В Актау после инцидента в детском игровом центре в ТРЦ "Saya Park", возбуждено уголовное дело, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

21 августа в детском центре "Apollo" на мальчика упал технический элемент аттракциона весом около 50 кг. Полиция возбудила уголовное дело по статье 306 УК РК ("Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Санкции статьи предусматривают штраф до 160 МРП (629 120 тенге), исправительные или общественные работы, а также арест на срок до 40 суток с возможным лишением права занимать определённые должности.

Пострадавший трёхлетний мальчик остаётся под наблюдением врачей. По словам его матери Айнуры Бисембаевой, у ребёнка сохраняются боли в ноге. МРТ показало признаки умеренного выпота в коленном суставе. Серьёзных повреждений головного мозга не выявлено.

"Голова не пострадала, слава Богу", - говорит мама мальчика.

В департаменте полиции региона подтвердили факт возбуждения дела. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия. Материалы также направлены в Палату предпринимателей Мангистауской области для проведения проверки и принятия мер.