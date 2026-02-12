Елена Рыбакина обыграла олимпийскую чемпионку и пробилась в четвертьфинал WTA-1000, передает BAQ.KZ

11 февраля на турнире WTA-1000 в Дохе третья ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, в упорной борьбе победила олимпийскую чемпионку 2024 года из Китая Чжэн Циньвэнь.

Матч продолжался 2 часа 27 минут и завершился со счётом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу Рыбакиной. В ходе встречи она подала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти возможных.

В четвертьфинале казахстанская теннисистка встретится с канадкой Викторией Мбоко.