Елена Рыбакина первой вышла на WTA Finals-2026

Первая ракетка мира Елена Рыбакина первой среди теннисисток гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA 2026 года. WTA Finals пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США) на кортах Indian Wells Tennis Garden. В турнире выступят восемь лучших теннисисток сезона в одиночном разряде и восемь сильнейших пар. Путевку на итоговый турнир Рыбакина получила после успешного сезона.

В 2026 году казахстанская теннисистка выиграла Australian Open и US Open, а также впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA. Предстоящий WTA Finals станет для Рыбакиной четвертым подряд. Впервые она выступила на итоговом турнире в 2023 году. В прошлом сезоне казахстанка завоевала главный трофей, завершив соревнования без поражений. Таким образом, в Индиан-Уэллсе Рыбакина будет защищать титул действующей чемпионки.

В случае новой победы она станет первой теннисисткой со времен Серены Уильямс, которой удавалось выигрывать Итоговый турнир WTA два года подряд. В одиночном разряде восемь участниц турнира разделят на две группы по четыре теннисистки. По две лучшие спортсменки из каждой группы выйдут в полуфинал, после чего определится чемпионка.