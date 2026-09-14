В Семее спасатели освободили женщину, застрявшую ногой в эскалаторе

Спасатели оказали помощь посетительнице торгового центра, чья нога застряла в эскалаторе.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда.

Они разжали технологическое отверстие между двумя эскалаторами и освободили ногу пострадавшей, 1990 года рождения.

После этого женщину передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра и оказания необходимой помощи.