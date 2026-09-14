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  • В Семее спасатели освободили женщину, застрявшую ногой в эскалаторе

В Семее спасатели освободили женщину, застрявшую ногой в эскалаторе

Для освобождения женщины спасатели использовали гидравлический инструмент.

14 Сентября 2026, 06:14
АВТОР
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МЧС РК 14 Сентября 2026, 06:14
14 Сентября 2026, 06:14
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Фото: МЧС РК

Спасатели оказали помощь посетительнице торгового центра, чья нога застряла в эскалаторе. 

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда.

Они разжали технологическое отверстие между двумя эскалаторами и освободили ногу пострадавшей, 1990 года рождения.

После этого женщину передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра и оказания необходимой помощи.

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