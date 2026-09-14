В Семее спасатели освободили женщину, застрявшую ногой в эскалаторе
Для освобождения женщины спасатели использовали гидравлический инструмент.
14 Сентября 2026, 06:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
14 Сентября 2026, 06:1414 Сентября 2026, 06:14
64Фото: МЧС РК
Спасатели оказали помощь посетительнице торгового центра, чья нога застряла в эскалаторе.
Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. На место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда.
Они разжали технологическое отверстие между двумя эскалаторами и освободили ногу пострадавшей, 1990 года рождения.
После этого женщину передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра и оказания необходимой помощи.
Самое читаемое
- Геннадий Головкин избран вице-президентом Спортивной ассоциации исламской солидарности
- Грубо нарушили требования служебной этики: в ДП Астаны объяснили увольнение сотрудниц
- Пособие по потере работы сократят с 2027 года — Минтруда уточнило сроки
- Трамп первым поздравил Токаева с 35-летием Независимости Казахстана
- Директора АУЭС в Актау арестовали по делу о мошенничестве