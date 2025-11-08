Елена Рыбакина стала чемпионкой Итогового турнира WTA Finals, проходившего в Эр-Рияде. В финале казахстанская спортсменка обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:3, 7:6(0), передает BAQ.KZ cо ссылкой на Спорт Шредингера.

Для Рыбакиной это третий розыгрыш Итогового турнира и первая победа в карьере. По ходу соревнований она одержала пять побед, последовательно обыграв Аманду Анисимову, Игу Швентек, Екатерину Александрову, Джессику Пегулу и Арину Соболенко.

За победу Елена заработает 5,235 млн долларов призовых - рекордную сумму в истории женского тенниса, а также 1500 рейтинговых очков. В обновлённом рейтинге WTA казахстанка поднимется на пятое место в мире.

Трофей в Эр-Рияде стал 11-м титулом в профессиональной карьере Елены Рыбакиной. На этом теннисистка завершила свой сезон.