Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на одну позицию и теперь занимает 6-е место, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

На прошлой неделе Рыбакина дошла до полуфинала турнира в Токио, однако была вынуждена сняться из-за травмы. Несмотря на это, её результат позволил укрепить позиции в топ-10 и гарантировал участие в Итоговом турнире WTA.

Лидирует в рейтинге по-прежнему Арина Соболенко из Беларуси. На второй строчке расположилась Ига Швентек из Польши, а замыкает тройку Кори Гауфф из США.

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева опустилась на семь позиций и теперь занимает 76-е место.

В парном разряде первое место сохраняет Катержина Синякова из Чехии. За ней следуют Тейлор Таунсенд (США), а третью позицию делят итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани.

Среди казахстанок в парном рейтинге Анна Данилина остаётся на 13-й строке, Юлия Путинцева находится на 104-й, а Жибек Куламбаева — на 134-й позиции.