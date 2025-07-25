Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США), передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Во втором круге соревнований она уверенно обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко со счетом 6:3, 7:5 и вышла в четвертьфинал. В борьбе за выход в полуфинал казахстанской теннисистке предстоит встреча с победительницей матча Винус Уильямс (США) – Магдалена Фреш (Польша).

Вашингтонский турнир стал для Рыбакиной очередным этапом подготовки к престижным соревнованиям серии WTA 1000 и предстоящему US Open.