  • 25 Июля, 08:06

Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Она уверенно одолела канадку Викторию Мбоко.

Сегодня, 07:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 07:43
Сегодня, 07:43
58
Фото: olympic.kz

Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США), передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Во втором круге соревнований она уверенно обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко со счетом 6:3, 7:5 и вышла в четвертьфинал. В борьбе за выход в полуфинал казахстанской теннисистке предстоит встреча с победительницей матча Винус Уильямс (США) – Магдалена Фреш (Польша).

Вашингтонский турнир стал для Рыбакиной очередным этапом подготовки к престижным соревнованиям серии WTA 1000 и предстоящему US Open.

Самое читаемое

Наверх