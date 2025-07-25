Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Она уверенно одолела канадку Викторию Мбоко.
Сегодня, 07:43
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Сегодня, 07:43Сегодня, 07:43
58Фото: olympic.kz
Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина продолжает успешное выступление на турнире серии WTA 500 в Вашингтоне (США), передает BAQ.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Во втором круге соревнований она уверенно обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко со счетом 6:3, 7:5 и вышла в четвертьфинал. В борьбе за выход в полуфинал казахстанской теннисистке предстоит встреча с победительницей матча Винус Уильямс (США) – Магдалена Фреш (Польша).
Вашингтонский турнир стал для Рыбакиной очередным этапом подготовки к престижным соревнованиям серии WTA 1000 и предстоящему US Open.
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