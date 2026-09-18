Елена Рыбакина проведет неделю в Казахстане: что запланировано

Первая ракетка мира Елена Рыбакина посетит Астану и Алматы, где проведет мастер-классы для юных теннисистов и встретится с поклонниками.

Визит состоится после исторического для казахстанской теннисистки US Open-2026. Рыбакина завоевала свой первый титул на Открытом чемпионате США, победив в финале Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Этот успех стал для нее третьим титулом Большого шлема. Ранее она выигрывала Wimbledon-2022 и Australian Open-2026.

Мастер-классы и встречи с юными теннисистами

В рамках недельного визита Рыбакина планирует посетить два крупнейших города страны. Она проведет мастер-классы для молодых спортсменов, поделится опытом и встретится с поклонниками.

Поездка состоится вскоре после еще одного исторического достижения: по итогам US Open Рыбакина впервые в карьере поднялась на первую строчку мирового рейтинга WTA. Первое место она гарантировала себе еще по ходу турнира.

Рыбакина пройдет обследование после травмы

Во время пребывания в Казахстане спортсменка также планирует пройти медицинское обследование из-за проблем с ахиллом, которые возникли еще перед US Open.

Травму Рыбакина получила на турнире в Цинциннати. Из-за нее теннисистка не смогла завершить четвертьфинальный матч. Перед US Open она неделю не выходила на корт, проходила обследования и консультировалась с врачами. Несмотря на проблемы со здоровьем, казахстанка смогла выступить в Нью-Йорке и завоевать титул.

По предоставленной информации, на восстановление спортсменки потребуется не менее двух недель. В связи с этим ожидается, что она пропустит финальную часть Кубка Билли Джин Кинг в Китае.