Елена Рыбакина проведет неделю в Казахстане: что запланировано
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Первая ракетка мира Елена Рыбакина посетит Астану и Алматы, где проведет мастер-классы для юных теннисистов и встретится с поклонниками.
Визит состоится после исторического для казахстанской теннисистки US Open-2026. Рыбакина завоевала свой первый титул на Открытом чемпионате США, победив в финале Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Этот успех стал для нее третьим титулом Большого шлема. Ранее она выигрывала Wimbledon-2022 и Australian Open-2026.
Мастер-классы и встречи с юными теннисистами
В рамках недельного визита Рыбакина планирует посетить два крупнейших города страны. Она проведет мастер-классы для молодых спортсменов, поделится опытом и встретится с поклонниками.
Поездка состоится вскоре после еще одного исторического достижения: по итогам US Open Рыбакина впервые в карьере поднялась на первую строчку мирового рейтинга WTA. Первое место она гарантировала себе еще по ходу турнира.
Рыбакина пройдет обследование после травмы
Во время пребывания в Казахстане спортсменка также планирует пройти медицинское обследование из-за проблем с ахиллом, которые возникли еще перед US Open.
Травму Рыбакина получила на турнире в Цинциннати. Из-за нее теннисистка не смогла завершить четвертьфинальный матч. Перед US Open она неделю не выходила на корт, проходила обследования и консультировалась с врачами. Несмотря на проблемы со здоровьем, казахстанка смогла выступить в Нью-Йорке и завоевать титул.
По предоставленной информации, на восстановление спортсменки потребуется не менее двух недель. В связи с этим ожидается, что она пропустит финальную часть Кубка Билли Джин Кинг в Китае.
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