Казахстанка потеряла зрение после пластической операции
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В Шымкенте суд вынес приговор по делу о незаконном оказании услуг в сфере пластической хирургии. После проведенной блефаропластики пациентка полностью потеряла зрение на одном глазу, передает BAQ.KZ.
Как установил суд, операцию провел человек, не имевший соответствующего сертификата специалиста и лицензии на оказание медицинских услуг.
После хирургического вмешательства у пациентки возникли тяжелые последствия – она полностью потеряла зрение на одном глазу.
Суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса РК. Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.
Кроме того, осужденному запретили заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в течение трех лет.
В прокуратуре Абайского района Шымкента призвали граждан перед обращением за медицинскими услугами проверять наличие у специалиста необходимых документов.
В ведомстве подчеркнули, что получение медицинских услуг у лиц, не имеющих соответствующей лицензии и квалификации, может повлечь тяжелые последствия для жизни и здоровья.
Ранее после ошибочного диагноза казахстанцу потребовалась операция.
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