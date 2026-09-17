Казахстанка потеряла зрение после пластической операции

В Шымкенте суд вынес приговор по делу о незаконном оказании услуг в сфере пластической хирургии. После проведенной блефаропластики пациентка полностью потеряла зрение на одном глазу, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, операцию провел человек, не имевший соответствующего сертификата специалиста и лицензии на оказание медицинских услуг.

После хирургического вмешательства у пациентки возникли тяжелые последствия – она полностью потеряла зрение на одном глазу.

Суд признал обвиняемого виновным по части 2 статьи 322 Уголовного кодекса РК. Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, осужденному запретили заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в течение трех лет.

В прокуратуре Абайского района Шымкента призвали граждан перед обращением за медицинскими услугами проверять наличие у специалиста необходимых документов.

В ведомстве подчеркнули, что получение медицинских услуг у лиц, не имеющих соответствующей лицензии и квалификации, может повлечь тяжелые последствия для жизни и здоровья.

Ранее после ошибочного диагноза казахстанцу потребовалась операция.