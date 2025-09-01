Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
10-я ракетка мира проиграла чешке Маркете Вондроушовой.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила выступление на Открытом чемпионате США, неожиданно уступив в 1/8 финала, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
10-я ракетка мира, считавшаяся фаворитом встречи, проиграла чешке Маркете Вондроушовой, занимающей лишь 60-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался три сета и завершился со счётом 4:6, 7:5, 2:6. Таким образом, Рыбакина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира.
Стоит отметить, что ранее лучшим результатом казахстанки на US Open было лишь попадание в третий круг. В нынешнем розыгрыше она показала уверенную игру в первых матчах, обыграв американку Джульетту Пареху (6:3, 6:0), чешку Терезу Валентову (6:3, 7:6) и британку Эмму Радукану (6:1, 6:2).
Поражение от Вондроушовой стало одной из главных сенсаций текущего турнира.
