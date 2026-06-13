Елена Рыбакина удалила Instagram после поражения на турнире в Лондоне

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина деактивировала свой аккаунт в Instagram после завершения выступления на турнире категории WTA 500 в Лондоне.

По данным зарубежных СМИ, такое решение могло быть связано с волной негативных сообщений, которая обрушилась на теннисистку после поражения от британки Кэти Бултер.

Сообщается, что после вылета с турнира Рыбакина начала получать многочисленные оскорбления и угрозы в социальных сетях. Часть негативных комментариев, предположительно, поступала от пользователей, недовольных результатом матча, а также от людей, сделавших ставки на встречу казахстанки с британской теннисисткой.

Официальных комментариев от самой спортсменки по поводу удаления аккаунта пока не поступало.

Ранее Рыбакина завершила выступление на турнире в Лондоне, уступив представительнице Великобритании Кэти Бултер.