Елена Рыбакина удалила Instagram после поражения на турнире в Лондоне
Такое решение могло быть связано с волной негативных сообщений.
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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина деактивировала свой аккаунт в Instagram после завершения выступления на турнире категории WTA 500 в Лондоне.
По данным зарубежных СМИ, такое решение могло быть связано с волной негативных сообщений, которая обрушилась на теннисистку после поражения от британки Кэти Бултер.
Сообщается, что после вылета с турнира Рыбакина начала получать многочисленные оскорбления и угрозы в социальных сетях. Часть негативных комментариев, предположительно, поступала от пользователей, недовольных результатом матча, а также от людей, сделавших ставки на встречу казахстанки с британской теннисисткой.
Официальных комментариев от самой спортсменки по поводу удаления аккаунта пока не поступало.
Ранее Рыбакина завершила выступление на турнире в Лондоне, уступив представительнице Великобритании Кэти Бултер.
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