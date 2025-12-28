Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно завершила выступления в одиночном разряде в нынешнем сезоне, одержав победу на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в китайском Шэньчжэне, передает BAQ.KZ.

В одном из центральных матчей соревнований пятая ракетка мира уверенно обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич, занимающую 11-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Этот поединок стал для Рыбакиной заключительным в одиночном разряде в 2025 году, поставив уверенную точку в её индивидуальных выступлениях сезона.

В то же время турнирная программа казахстанки в Шэньчжэне продолжается. Елена Рыбакина также выступит в смешанном парном разряде, где в дуэте с российским теннисистом Андреем Рублёвым сыграет против интернациональной пары Валантен Вашро (Монако) и Ига Швёнтек (Польша).