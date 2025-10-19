Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо, где в финале встретилась с россиянкой Екатериной Александровой, передает BAQ.KZ,

Матч выдался напряжённым и зрелищным: проиграв первый сет 3:6, Рыбакина сумела переломить ход встречи и выиграла два последующих - 6:0, 6:2.

Для Елены этот трофей стал десятым в карьере, включая два титула уровня WTA 1000 и победу на Уимблдоне. Таким образом, спортсменка стала первой представительницей Казахстана, достигшей такого результата в одиночном разряде.