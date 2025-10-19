Елена Рыбакина выиграла турнир WTA-500 в Китае
Казахстанская теннисистка завоевала свой десятый титул WTA
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо, где в финале встретилась с россиянкой Екатериной Александровой, передает BAQ.KZ,
Матч выдался напряжённым и зрелищным: проиграв первый сет 3:6, Рыбакина сумела переломить ход встречи и выиграла два последующих - 6:0, 6:2.
Для Елены этот трофей стал десятым в карьере, включая два титула уровня WTA 1000 и победу на Уимблдоне. Таким образом, спортсменка стала первой представительницей Казахстана, достигшей такого результата в одиночном разряде.
"Это особенная победа. Каждый титул имеет свою историю, но десятый — это что-то символическое. Я счастлива завершить азиатский отрезок сезона именно так. Спасибо моей команде и болельщикам в Казахстане — вы всегда со мной, даже на другом конце света", - сказала Рыбакина после матча.
