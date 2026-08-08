Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Торонто
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уверенно обыграла американку Энн Ли в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто. В борьбе за место в четвертьфинале казахстанская теннисистка встретится с Майей Джойнт или Людмилой Самсоновой
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Елена Рыбакина продолжает выступление на турнире категории WTA 1000 в Торонто. В матче третьего круга казахстанская теннисистка в двух сетах обыграла представительницу США Энн Ли, занимающую 31-е место в мировом рейтинге.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Рыбакиной. Матч продолжался 1 час 28 минут.
По ходу игры казахстанка выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести заработанных брейк-пойнтов.
Рыбакина, которая занимает вторую строчку мирового рейтинга и получила второй номер посева на турнире, теперь поборется за выход в четвертьфинал.
Ее следующей соперницей станет победительница матча между австралийкой Майей Джойнт и россиянкой Людмилой Самсоновой.
Таким образом, для Рыбакиной следующий матч станет очередным шагом в борьбе за титул престижного турнира в Торонто.
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