Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 9-е место в мировом рейтинге WTA, уверенно вышла в финал престижного турнира WTA 500 в китайском Нинбо, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале Рыбакина встретилась с австралийкой Айлой Томлянович (104-е место в рейтинге). Казахстанская спортсменка не оставила сопернице шансов, одержав победу в двух сетах — 6:2, 6:0. Матч продолжался менее часа — 58 минут.

Теперь Рыбакина сыграет за выход в финал против итальянки Жасмин Паолини, занимающей 8-е место в мировом рейтинге.

Ранее на турнире Елена начала с непростой победы над украинкой Даяной Ястремской (30-е место) — 6:4, 6:7, 6:3.

В полуфинале казахстанская спортсменка одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини. Матч завершился в двух сетах - 6:3, 6:2.

Теперь Рыбакина сыграет в финале против победительницы пары Диана Шнайдер (Россия) - Екатерина Александрова (Россия).

Призовой фонд соревнований в Нинбо составляет 1 064 510 долларов. Победительница турнира получит 164 000 долларов и 500 рейтинговых очков WTA.