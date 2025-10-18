Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 500 в Китае
Казахстанская теннисистка уверенно обыграла соперницу из Италии.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 9-е место в мировом рейтинге WTA, уверенно вышла в финал престижного турнира WTA 500 в китайском Нинбо, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинале Рыбакина встретилась с австралийкой Айлой Томлянович (104-е место в рейтинге). Казахстанская спортсменка не оставила сопернице шансов, одержав победу в двух сетах — 6:2, 6:0. Матч продолжался менее часа — 58 минут.
Ранее на турнире Елена начала с непростой победы над украинкой Даяной Ястремской (30-е место) — 6:4, 6:7, 6:3.
В полуфинале казахстанская спортсменка одержала победу над итальянкой Жасмин Паолини. Матч завершился в двух сетах - 6:3, 6:2.
Теперь Рыбакина сыграет в финале против победительницы пары Диана Шнайдер (Россия) - Екатерина Александрова (Россия).
Призовой фонд соревнований в Нинбо составляет 1 064 510 долларов. Победительница турнира получит 164 000 долларов и 500 рейтинговых очков WTA.
