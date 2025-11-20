  • 21 Ноября, 01:55

Эльмира Сыздыкова завоевала бронзу Игр исламской солидарности

Вчера, 21:00
Фото: Тұрар Қазанғапов

Казахстанка Эльмира Сыздыкова заняла третье место на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Представительница сборной по женской борьбе завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 76 килограммов.

В поединке за третье место Сыздыкова одержала победу над Эльмирой Ясин из Турции.

