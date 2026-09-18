Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного Суда Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Эльвиру Азимову председателем Конституционного Суда Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующий указ подписал Глава государства.

«Указом Главы государства Азимова Эльвира Абилхасимовна назначена Председателем Конституционного Суда Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Эльвира Азимова и ранее возглавляла Конституционный Суд. В начале 2026 года она также была председателем Комиссии по Конституционной реформе.

Назначение происходит уже в рамках новой Конституции Казахстана, вступившей в силу 1 июля 2026 года. Согласно ее положениям, председателя Конституционного Суда назначает Президент, срок полномочий составляет восемь лет.