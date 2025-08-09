Emirates запретит использование пауэрбанков на борту с 1 октября
Мера связана с ростом числа инцидентов с литиевыми батареями на борту.
Авиакомпания Emirates с 1 октября 2025 года введёт запрет на использование внешних аккумуляторов во время полёта. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Газета.ru".
Пассажирам по-прежнему разрешат провозить один пауэрбанк ёмкостью менее 100 Вт·ч, однако заряжать устройства от него в салоне будет нельзя. Также запрещается подключать сам аккумулятор к бортовой сети. Устройства должны иметь маркировку с указанием номинальной ёмкости, перевозка во вложенном багаже недопустима. Хранить пауэрбанк необходимо в кармане кресла или в сумке под сиденьем впереди, но не на багажной полке.
В компании пояснили, что мера связана с ростом числа инцидентов с литиевыми батареями на борту, которые могут привести к перегреву, возгоранию или взрыву. Запрет направлен на повышение безопасности полётов и снижение рисков для пассажиров и экипажа.
